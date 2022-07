Francesco Moser divorzia dopo 41 anni: "Colpa anche di Cecilia Rodriguez"

Francesco Moser e Carla Merz hanno divorziato dopo 41 anni di matrimonio. Gossip trapelato in rete e confermato dal famoso ex ciclista al Corriere della Sera: “La notizia sarà uscita dal tribunale. Di certo non l’ho data io. Anche perché non ho niente da dire: tanto la cosa è andata così e non c’è più niente da fare”. I due, che erano convolati a nozze nel 1980, erano separati già da qualche anno ma solo ora è arrivato il divorzio ufficiale.