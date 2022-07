Federica Pellegrini, addio al celibato per Matteo Giunta: siparietto sui social

Si avvicina il giorno delle nozze per Federica Pellegrini e il suo compagno Matteo Giunta. Il matrimonio è fissato per fine agosto con la Divina che potrà dire finalmente si al suo ex allenatore e intanto iniziano i preparativi. Tappa fondamentale prima di convogliare a nozze gli addi al nubilato e al celibato: proprio quest'ultimo appuntamento ha regalato un siparietto social tra la coppia tutto da ridere. Matteo è in partenza per quella che tradizionalmente rappresenta l'ultima notte da celibe e la futura moglie non sembra voler dargli fiducia. Per questo ha deciso di rivolgersi a tutti suoi fan per un'attività che lei stessa definisce di spionaggio: "Mi raccomando segnalazioni, video, taggatemi. Tenetelo d'occhio!"