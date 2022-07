Tuchel dopo il divorzio: in Italia con la nuova fidanzata

Estate di passione e amore per Thomas Tuchel. A pochi giorni dal divorzio con Sissi l'allenatore del Chelsea è stato pizzicato dai paparazzi in compagnia della sua nuova fidanzata. Lei è Natalie Max, imprenditrice di origini brasiliane. La coppia si è concessa una fuga romantica in Sardegna. "Ogni scusa era buona per tenersi per mano e sembravano davvero felici", ha raccontato un testimone al Sun. Nelle foto pubblicate dal tabloid i due si mostrano complici, affiatati e sorridenti. Tuchel e la nuova fiamma, che a quanto pare è madre di due bambini nati da una precedente relazione, hanno scelto per le loro vacanze una villa privata da 200mila sterline a notte.