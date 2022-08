Alena Seredova si sposa: l'annuncio sui social

Alena Seredova ha accettato la proposta di matrimonio fattale da Alessandro Nasi. A raccontarlo è stata la stessa modella attraverso uno stringato annuncio sulle sue storie Instagram: uno scatto con il compagno a corredo del quale le sue parole "is aid yes" che tradotto in italiano significa "Ho detto si". Ad aggiungersi a ciò anche un post dove ha rilanciato una notizia in cui si legge: "Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di si a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne".