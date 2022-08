Piqué e Shakira in lite per il jet privato

Continuano le discussioni tra Piqué e Shakira dopo l'annuncio della separazione che ha spezzato il cuore dei più romantici. Il calciatore e la cantante non hanno ancora trovato un accordo per i figli e pare che da giorni stiano litigando per il lussuoso jet privato acquistato insieme qualche anno fa. A spifferarlo è Prensa Libre: sembra che il valore dell'aereo sia di ben venti milioni di dollari. Nessuno dei due, a quanto pare, vuole rinunciare al velivolo.