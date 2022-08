"A Ballando con le Stelle Giampiero Mughini e Alex Di Giorgio"

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che partirà su Rai Uno il prossimo ottobre. Stando a quanto riporta Dagospia Milly Carlucci avrebbe scelto come concorrenti Giampiero Mughini e Alex Di Giorgio. Il nuotatore dichiaratamente omosessuale "avrebbe chiesto di ballare con un altro uomo, anche in questo caso gay dichiarato. Lo sport da una parte, la danza latino-americana dall'altra: due mondi "machisti" e la voglia di rompere gli schemi". Nel cast dovrebbero esserci pure: Iva Zanicchi, Luisella Costamagna ed Enrico Montesano.