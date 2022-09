Wanda Nara scrive a Maxi Lopez: il messaggio su Instagram

Continua a far parlare di sè Wanda Nara, dopo l'annuncio della separazione da Mauro Icardi. Stavolta l'ormai ex moglie dell'attaccante argentino è tornata sotto i riflettori per una storia Instagram. La showgirl ha infatti scelto i social per fare le congratulazioni al suo ex, Maxi Lopez, e della sua attuale compagna, Daniela Christiansson, per l'annuncio di un figlio in arrivo: "Congratulazioni! La famiglia si allarga". Wanda Nara è stata sposata con Maxi Lopez, divorziando poi nel 2013 dopo il tradimento da cui è poi nata la storia con Icardi.