Brad Pitt ed Emily Ratajkowski: è nata una nuova coppia

“Brad Pitt ed Emily Ratajkowski trascorrono un sacco di tempo insieme. Non escono insieme nel senso classico, e gli amici non sanno dire se, come si suol dire, ‘fanno sul serio’, però si vedono molto spesso”. A riportare l'indiscrezione bomba è il popolare magazine americano People. Di questa nuova coppia si parla dalla scorsa estate, da quando alcuni hanno iniziato a insinuare presunti avvistamenti a Parigi e New York. Adesso per la prima volta c'è una fonte che conferma la frequentazione. Sia Brad sia Emily hanno un divorzio alle spalle e dei figli. La top model è più giovane dell'attore di ben 27 anni.