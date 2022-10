Ilary Blasi incredibile: Francesco Totti, il tag, i rolex e il gesto VIDEO

Ilary Blasi è tornata nelle scorse ore nuovamente sui social per condividere una Instagram story che per molti è stata definita quasi una burla se non addirittura una piccola vendetta nei confronti dell'ormai ex marito Francesco Totti. Nel giorno in cui il settimanale Diva e Donna ha pubblicato l'immagine della cena di coppia tra l'ex Capitano della Roma e Noemi Bocchi, la conduttrice in quota Mediaset ha condiviso una story che la ritrae davanti ad un negozo di Rolex, per poi taggare Francesca Manzini, che la imita a Striscia la Notizia, e Totti. Sembra porpio che la showgirl faccia riferimento alle recenti dichiarazioni del giallorosso durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel video si vede poi Ilary fare l'occhiolino e il gesto della mano che arraffa.