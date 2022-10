Tom Brady e Gisele Bundchen vicini al divorzio

Anche Tom Brady e Gisele Bundchen si dicono addio. Da mesi si rincorrono le voci di crisi tra i due ma ora, stando a quanto riporta il New York Post, pare che la coppia stia per ufficializzare il divorzio. La modella e il fuoriclasse avrebbero deciso di separarsi dopo 13 anni di matrimonio, principalmente a causa degli impegni professionali che tengono Brady lontano dai suoi affetti per gran parte dell’anno. Gli avvocati dei due ex coniugi sarebbero già al lavoro per trovare una soluzione che definisca la divisione del patrimonio.