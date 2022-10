Totti e Noemi Bocchi allo scoperto: la prima foto insieme

Festa a sorpresa per Francesco Totti per i suoi 46 anni con la nuova compagna Noemi Bocchi, i tre figli avuti da Ilary Basi (Cristian, Chanel e Isabel) ed alcuni amici della neo coppia. I festeggiamenti sono avvenuti in un noto ristorante della Capitale, molto caro al Pupone, ovvero 'Isola del pescatore' a Santa Severa. Un luogo unico che affaccia sul mare e con una vista impareggiabile sul castello. E fu proprio in questa cornice così romantica e suggestiva che il giallorosso fece la proposta di matrimonio alla conduttrice dell'Isola dei Famosi.