Icardi e Wanda Nara, l'incontro in Argentina: "Uno scandalo"

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a far notizia e catalizzare l'attenzione del gossip internazionale. Dopo l'addio dell'imprenditrice al calciatore del Galatasaray, la manager (il cui nome nei giorni scorsi è stato accostato a quello di L-Gante) si è trasferita in Argentina dove sta registrando la nuova edizione della versione spagnola de "Il Cantante Mascherato", a cui partecipa in qualità di giurata. Nel corso dell'ultimo fine settimana i due (ex) coniugi si sono incontrati per cercare di risolvere le loro divergenze, ma pare che il tentativo dello sportivo non sia andato a buon fine.