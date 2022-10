Federico Gregucci e Clarissa Marchese presto genitori bis: l'annuncio sui social

Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono in attesa del secondo figlio. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'allenatore nell'Accademia della Juventus a Miami hannno annunciato la lieta notizia con un post su Instagram dove, a corredo di uno scatto in cui lei sta in piedi mentre il partner (con sulle spalle la figlia) le bacia il pancino, si legge "Più che felici, presto in 4". La coppia ha avuto nel 2020 a Miami la primogenita Arya. La reazione dei fan non si è fatta attendere, infatti in migliaia stanno congratulando con la coppia.