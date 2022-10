Napoli, Osimhen è divenato papà: Victor ha festeggiato l'arrivo della sua primogenita

Victor Osimhen è diventato papà per la prima volta . L'attaccante nigeriano ha avuto un permesso da parte del Napoli per assistere la nascita della sua bambina. Il giocatore ha quindi avuto la gioia a soli 23 anni di diventare genitore, a cui si aggiunge quella del pieno recupero.

Il recupero di Osimhen

Dopo l'infortunio avvenuto durante la gara di andata contro il Liverpool, Osimhen si è ripreso del tutto tanto che si unirà alla sua squadra in vista della trasferta di Cremona, prevista per domenica 9 ottobre. Al momento non si conosce né il nome né i dettagli riguardanti la nascita della bambina, poiché il calciatore ha mantenuto massima privacy intorno alla sua famiglia.