Totti e Ilary, una Roma e una casa da dividersi senza incontrarsi

Nell'attesa della prima udienza in tribunale (prevista per il 14 ottobre), Totti e la Blasi proseguono la loro vita da separati, limitando al massimo i rapporti. Stando ad alcune confidenze fatte da alcuni amici della coppia al settimanale DiPiù, "Francesco e Ilary non si parlano più" ormai da mesi. La coppia sarebbe quindi ben lontana da un accordo che scongiurerebbe la giudiziale. I conoscenti dell'ex Capitano della Roma e della conduttrice in quota Mediaset riferiscono inoltre che i due "si scrivono su Whatsapp", nonostante vivano sotto lo stesso tetto della grande villa dell'Eur. Insomma, tanto vicini eppur altrettanto lontani.