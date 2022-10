Icardi e Wanda Nara, se mi lasci ti cancello: cosa sta succedendo sui social

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è davvero finita . A confermare che la rottura tra il calciatore del Galatasaray e la manager non abbia una possibilità di recupero sono le ultime Instagram stories dello sportivo, che ha condiviso con i suoi numerosi followers: una carrellata di immagini dei viaggi fatti con la sua famiglia nel 2022, tra cui quello in Rwanda, alle Maldive e altri. Ma in tutto questo nessun accenno alla moglie (ormai ex), seppur presente in quei momenti.

Wanda Nara incinta, L-Gante, il ritorno con Icardi: cosa c'è di vero

Il gesto social di Icardi contro Wanda

La scelta dell'ex calciatore del Paris Saint Germain ha sorpreso in tanti, specialmente dopo gli innumerevoli messaggi e gesti social per riconquistare la Nara. Nelle ultime settimane Icardi è volato perfino in Argentina per discutere con Wanda e trovare un accordo, che pare proprio non sia stato raggiunto. Wanda vuole proseguire la sua vita senza Icardi, mentre crescono i pettegolezzi sul reale rapporto che lega l'imprenditrice a L-Gante. Quest'ultimo, in una recente intervista televisiva, ha ammesso che con Wanda si stanno conoscendo.