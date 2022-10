Totti e Ilary, non solo le borse: ecco cosa è sparito

Totti e Ilary Blasi continuano a catalizzare l'attenzione del gossip e dei media. La separazione a sorpresa nel luglio scorso, le voci (e poi la conferma) di una nuova fiamma per l'ex capitano della Roma, Noemi Bocchi, ed infine i dispettucci che gli ormai due ex coniugi si sono fatti, sottraendosi a vicenda collezioni preziosissime di Rolex e borsette griffate. Ma non solo. Pare infatti che tra gli accessori superlusso che il giallorosso avrebbe portato via alla showgirl, ci sarebbe anche la preziosa collezione di scarpe griffate della conduttrice, lasciandola letteralmente scalza.