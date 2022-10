LaSabri Gamer mamma per la prima volta: l'annuncio sui social

Fiocco azzurro per LaSabri Gamer . Sabrina Cereseto, vero nome della youtuber, è diventata mamma, annuncando la lieta notizia sui social: " Ciao amore nostro, sei la cosa più bella della vita ". Parole scritte a corredo di uno scatto in cui si mostra il nome del piccolo sulla porta: "Dante". Il piccolo è venuto alla luce presso l'Ospedale di Carate in provincia di Monza e Brianza. Lo scorso anno, l'influencer aveva rivelato di essere stata colpita da papilloma virus.

LaSabri Gamer e la gravidanza tanto attesa

Per sabrina, che su YouTube conta più di due milioni di scritti, scriveva i primi di settembre: "Mille esami, punture, ormoni e alla fine sei arrivato da solo mentre era già iniziata la stimolazione per la fivet. Nella vita non dovete mai perdere le speranze, perché il vostro regalo vi sta solo aspettando".

Chi è LaSabri Gamer

Classe 1988, Sabrina Cereseto ha partecipato all'edizione 2008 di Miss Italia e poi anche a Italia's Next Top MOdel. Poi è approdata ai social dove ha creato un canale su YouTube da più di due milioni di iscritti, stesso successo replicato anche su Instagram dove ha 2,2 milioni di followers. La youtuber è tra le più note in Italia nel mondo dei videogiochi. Ma nei suoi contenuti non si parla solo di gioco, ma anche di temi più importanti, come quello del bullismo, del razzismo, dell'omofobia. Ampio spazio anche allo sport, alla ginnastica e al fitness.