Wanda Nara in lacrime in tv: colpa di Icardi o L-Gante?

Wanda Nara in lacrime a 'Chi è la Maschera?': nel corso dell'ultimo appuntamento del reality di Telefe i telespettatori hanno assistito ad un momento unico ed inaspettato, ovvero la commozione in diretta dell'ormai ex moglie di Mauro Icardi. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip firmato da Alfonso Signorini, ha segnato il suo ritorno alla televisione argentina unendosi come investigatrice per lo spettacolo che mira a scoprire, come accade anche nella versione italiana del programma, quali vip ci sono sotto le maschere e i costumi. Non è un periodo facile per la manager, che da qualche settimana ha ufficializzato la separazione da Icardi, da cui ha avuto due figlie.