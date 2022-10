Totti e Noemi fanno sul serio: a cena con i figli spuntano gli anelli!

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono tornati a far notizia per alcuni scatti 'rubati' e pubblicati dal settimanale di gossip Chi, dove li si vede felici e sorridenti a cena con i rispettivi figli. Mentre serpeggiano in rete i rumors circa un imminente trasferimento del Pupone in un comprensorio di lusso a Roma Nord (poco lontano da dove abita la flower designer), si alimentano le voci di una non tanto lontana convivenza tra i due, che sembrano davvero fare sul serio.

Totti, Noemi e gli anelli Come è stato messo in evidenza dalla rivista diretta da Alfonso Signorni (con tanto di foto) sulla mano del giallorosso e della sua nuova compagna 34enne sono apparsi alle mani due preziosi e vistosi anelli. La coppia nei giorni scorsi si è recata a cena inel noto locale Assunta Madre di Roma, in compagnia dei figli della Bocchi, di 10 e 8 anni, e la piccola Isabel, la bambina avuta dall'ex Capitano da Ilary Blasi nel 2016. A commento dello scatto, sul settimanale si legge: "Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti".