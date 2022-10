Totti seduto, Noemi balla da sola: la festa a tarda notte VIDEO

Ultimo sfregio di Francesco Totti a Ilary Blasi. Nelle scorse ore il Pupone ha condiviso sui suoi profili social un video dove lo si vede in discoteca con Noemi Bocchi. Il gesto arriva alla vigilia della prima udienza in tribunale per la restituzione delle borsette griffate appartenenti alla conduttrice Mediaset e 'prese in custodia' dall'ex Capitano della Roma, dopo che la presentatrice aveva 'ripulito' la cassetta di sicurezza contenente una preziosa collezione di Rolex appartenenti, secondo l'ex calciatore, al giallorosso.