Totti, Ilary Blasi e i messaggi subliminali con San Franc(esco)

Nelle scorse ore Ilary Blasi è tornata sui social condividendo alcune Instagram stories, dove la si vede in un noto spazio culturale della Capitale. La showgirl ha passato la serata alla galleria ' Uovo alla Pop ', un collettivo informale nato nel 2017, che promana dall'aggregazione di 4 professioniste (Valeria Aretusi, Giulia Benin, Viola Barbara e Libera Capezzone) in diversi ambiti lavorativi (dall'architettura al design, dalla scrittura al tursimo).

Ilary Blasi e i messaggi subliminali a Totti

Tra le immagini condivise dalla Blasi ce ne sono due che hanno incuriosito di più i follower e che sembrano proprio dei messaggi subliminali per Totti: un'immagine di San Francesco ed una in cui si legge solo 'esco' (parole contenute nel nome dell'ex Capitano). Dettagli che rievocano in tanti le sue recenti vicende personali.