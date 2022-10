Valentina Ferragni torna single: l'addio sui social e i motivi della rottura

Valentina Ferragni ha detto addio a Luca Vezil . Storia d'amore al capolinea per la sorella di Chiara Ferragni , che nelle scorse ore ha, a sorpresa, condiviso una Instagram story, annunciando così la fine della sua storia d'amore. Un comunicato congiunto che è stato condiviso anche dall'ex compagno sui social. Da mesi si vociferava che la 29enne sorella della più celebre imprenditrice digitale ed il suo partner erano in crisi.

I motivi della rottura

Rumors smentiti in precedenza da Vezil, che aveva spiegato di essere molto occupato da un nuovo progetto a Gran Canaria. L'ultimo scatto di coppia risale infatti al 30 luglio, quando Valentina aveva fatto gli auguri di buon compleanno al suo buon Luca. I due si sono conosciuti a Mykonos e si sono messi insieme quando avevano 20 anni. Nove anni trascorsi mano nella mano, ma gli impegni lavorativi di entrambi pare li abbiano portati su strade diverse. Mentre lei è diventata una modella ed influencer molto apprezzata e cercata, lui starebbe per uscire con un nuovo programma per Paramount, una sorta di Uomini e Donne.

Il comunicato di Valentina Ferragni

La sorella di Chiara Ferragni ha deciso di affidare ai social l'annuncio della fine della sua lunga sotira d'amore con Luca. In una sua Instagram story si legge: "Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate" ed ancora "Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati". Poi l'appello: "Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta".