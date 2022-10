Wanda Nara, perché ha scelto L-Gante e non Icardi? Il motivo

Wanda Nara e le parole su L-Gante

Tra storie d'amore, inganni e rotture, Wanda è intervenuta recentemente in un programma televisivo in Argentina, dove ha spiegato perché ha scelto L-Gante come immagine del suo nuovo marchio di abbigliamento sportivo. "Era un modello...Ora quel tipo di abbigliamento si indossa molto. Il mio look è da jogging sportivo, a volte con i tacchi o con i sandali, e ora si indossa molto e ho pensato a lui perché è un punto di riferimento di quello stile urbano, molto di quartiere", ha spiegato l'imprenditrrice che ha firmato una sua linea di abbigliamento sportivo. E sul marchio ha precisato: "Non ce l'ho con L-Gante, è mio".