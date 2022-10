Icardi, Wanda Nara e L-Gante: cosa non piace ai tifosi del Galatasaray

Mauro Icardi e Wanda Nara sono sempre più al centro del gossip internazionale. Ma se in tanti non fanno che parlare della separazione dell'ex calciatore del Paris Saint Germain e della manager argentina, altrettanti sono stufi di sentir parlare delle vicende personali e famigliari del giocatore. Stando al sito Fanatik, i tifosi del Galatasaray avrebbero mosso dure critiche a Icardi.

Le critiche dei tifosi a Icardi

"Basta! Parliamo dei tuoi obiettivi", avrebbero detto i tifosi della squadra di calcio turca, per poi aggiungere: "Siamo stanchi di sentire storie su Wanda nara e i suoi problemi tutto il tempo". Insomma, i supporter si sono stancati dell'atteggiamento del giocatore, che a loro dire, dovrebbe essere più concentrato sul gioco che non sulla separazione dalla Nara. Nei giorni scorsi Maurito è stato protagonista di una diretta Instagram, dove ha, tra le tante, anche definito l'ormai ex moglie "lo zimbello d'Europa" anche a causa del suo presunto flirt con L-Gante.