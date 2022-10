Wanda Nara, Icardi, L-Gante, i soldi e il calcio: cosa sta succedendo

Wanda Nara, Icardi e il calcio

Eppure nelle scorse ore sono circolate delle voci riguardanti una serata in discoteca passata dalla manager con il cantante, dove non sarebbero mancati dei baci. A Wanda non interessa il denaro di Icardi: "Sono in un momento in cui ho sofferto molto per la separazione passata e preferisco...Mi ha aiutato a non litigare per cose materiali, non mi interessa. Viaggio molto perché ho impegni qui, anche a Milano". E per quanto riguarda la situazione calcistica ha commentato: "L'unica cosa che mi serve è infilarmi le scarpe ed entrare in campo. Il mio ruolo è trovargli il miglior contratto che può avere. Oggi Mauro ha un contratto finanziario che non ha più della metà dei giocatori della nostra Nazionale".