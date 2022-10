Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto: è amore? L'indiscrezione

Matteo Berrettini è tornato a far notizia, dopo essere apparso nell'ultima puntata di Emigratis, non più per le sue performance in campo, ma per un presunto flirt con un volto noto della tv italiana: Paola Di Benedetto. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sui social, i due sarebbero già una coppia. E sarebbero stati anche avvistati insieme e passato una notte in un albergo di Torino.