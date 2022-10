Vittoria Deganello e la ex di Murgia Eleonora Mazzarini tra gravidanze e insulti social

TORINO - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello ha annunciato attraverso i propri profili social di essere incinta. La ragazza, diventata un'influencer molto popolare proprio grazie alla partecipazione al programma cult di Maria De Filippi , ha pubblicato il video di un'ecografia accompagnato dalla didascalia: "Sei risorsa, sei il cielo, sei il mio cuore. Io e te... Ti amo". Tuttavia, c'è un dettaglio che non è sfuggito ai più: la donna infatti non ha fatto alcun accenno alla possibile identità del padre del bambino, peraltro dopo aver annunciato giusto qualche settimana fa la fine della sua relazione con il calciatore della Spal , cresciuto calcisticamente alla Lazio , Alessandro Murgia . Per il centrocampista classe 1996 si tratterebbe del terzo figlio, dopo i due avuti dalla precedente compagna Eleonora Mazzarini , mentre la Deganello diventerà mamma per la prima volta. Il bambino dovrebbe nascere nei primi mesi del 2023.

Vittoria Deganello, la relazione con Murgia e Eleonora Mazzarini: la polemica sui social

La relazione tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia è stato un argomento piuttosto chiacchierato, principalmente a causa del fatto che il calciatore ha lasciato Eleonora Mazzarini e i figli per intraprendere una relazione con la celebre influencer. La loro storia d'amore ha scatenato non poche polemiche sui social. In particolare, la madre dell'ex compagna del centrocampista, aveva lasciato un commento al vetriolo sotto una foto in costume della Deganello: "Ma stai sempre nuda, così Murgia si ingelosisce!". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva successivamente cancellato il commento in questione, ricevendo poi una serie di insulti ai quali Murgia aveva risposto con un "parlate senza sapere". Infine, dopo un lungo periodo di silenzio, anche Eleonora Mazzarini era intervenuta commentando così la situazione attraverso una storia Instagram: "Non avrei mai pensato di scendere così in basso in vita mia, ma visti gli ultimi commenti invito le persone interessate a non scrivere più alludendo a chissà quale verità. I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità dei fatti! Ci tengo a ringraziare pubblicamente chi mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, confido ancora in voi nel rispettare una situazione tanto delicata". La storia d'amore tra la Deganello e Murgia si è consumata nel giro di pochi mesi, fino alla rottura annunciata dalla stessa influencer.