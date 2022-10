Wanda Nara a letto con L-Gante? Lui racconta tutto, Icardi furioso

Dall'Argentina arrivano nuove indiscrezioni su Wanda Nara e L-Gante . L'ormai ex lady Icardi sarebbe stata vista mentre si baciava con il rapper in una pista da bowling di Quilmes. Ma non tutti sono convinti che questa storia sia vera, piuttosto creata ad arte per promuovere le rispettive società. L-Gante, in risposta ad alune domande su Instagram, ha smentito i rumors riguardanti la sua relazione con la Nara.

Wanda Nara e L-Gante a letto

Su Instagram sono apparse le prime foto del video di Wanda Nara e L-Gante a letto. A commento dello scatto un utente ha scritto: "Questa parte del video di L-Gante e Wanda è l'unica cosa che vedremo reale da questa storia d'amore inventata dalla stampa. Ora nessuno può negare che la mossa generata da Wanda meriti un applauso permanente". Il cantante, in risposta a queste frasi ha replicato: "Non lo saprai mai". Il rapper ha condiviso la clip dove si vedono la manager ed il cantante su un talamo, in quella che sembra essere una produzone audace. Il suo brano 'L'ultimo romantico' è in uscita su tutte le piattaforme.

L'ira di Icardi

Nei giorni scorsi l'ex calciatore dell'Inter ha manifestato tutto il suo sconcerto e disappunto nei confronti dell'ormai ex moglie, per il suo comportamento, tanto da apostrofarla come 'lo zimbello del mondo intero'. Il calciatore sembra sempre più preso dalle sue questioni familiari, tanto che ha ricevuto le critiche dei tifosi del Galatasaray, che gli hanno consigliato di concentrarsi maggiormente sul calcio. Nelle scorse ore, sono circolati nuove indiscrezioni e retroscena riguardanti Icardi in famiglia. Secondo un'ex domestica dello sportivo, l'attaccante sarebbe una persona irosa, e che l'avrebbe trattata in modo sgarbato in diverse occasioni.