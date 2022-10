Totti papà, un figlio con Noemi dopo l’addio a Ilary? Parla l’amico

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi continuano ad essere al centro del gossip nazionale ed internazionale. Mentre la showgirl lo scorso weekend si è esibita in un numero circense da brividi (dimostrando il suo self control), il giallorosso e la nuova compagna sono stati nel principato di Monaco, per un evento di padel. Occasione questa per i due per alloggiare all'Hotel de Paris (stesso albergo in cui il Capitano era solito alloggiare con la Blasi), quindi consumare un pasto al Crazy Pizza di Flavio Briatore.