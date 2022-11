Antonella Fiordelisi e il messaggio di Totti: c'era già Noemi. I nuovi retroscena

Antonella Fiordelisi: i chiarimenti su Totti

Nel corso dell'ultimo appuntamento del Gf Vip andato in onda lunedì 31 ottobre, sollecitata da Alfonso Signorini, la Fiordelisi ha fornito alcuni dettagli in più riguardanti il gossip sul Pupone. "Non so il periodo preciso, mi scrisse solo 'Ciao'", ha rivelato la gieffina, per poi aggiungere: "Mi rimase la scritta, quella 'Vuoi accettare o no la richiesta?". Poi ha proseguito raccontando come avesse reagito: "Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen. Con Ilary era già finista". Il messaggio di Totti ad Antonella sarebbe quindi arrivato quando era già in corso la relazione tra il giallorosso e Noemi Bocchi. Almeno queste sono state le considerazioni fatte in studio in seguito ai chiarimenti della concorrente.