Wanda Nara, L-Gante e le golosinas d'amore: l'indizio social

Wanda Nara e LGante: così lontani, ma anche così vicini. Dopo una lunga permanenza in Argentina, l'ex lady Icardi ha fatto prima ritorno a Istanbul per ritrovarsi con i suoi cinque figli, per poi passare questi giorni di festa di Halloween tra Londra e Parigi. Viaggi che l'hanno portata lontana dal cantante, con cui l'imprenditrice pare abbia iniziato una nuova relazione. Anche se in molti dubitano che ciò sia vero, ritenendo che sia solo un'operazione di marketing.