Diletta Leotta e Loris Karius innamorati a Milano: le foto del primo bacio

Diletta Leotta e Loris Karius sono innamorati e stanno insieme. Dopo i numerosi rumors e gossip che li hanno visti protagonisti da qualche tempo, è arrivata la conferma grazie al settimanale Chi, che ha pubblicato le foto del primo bacio tra i due. Ad alimentare i dubbi sulla coppia anche la decisione della conduttrice di Dazn di trascorrere Halloween a Londra. I due sono stati invece pizzicati sulla Terrazza Duomo a Milano , dove si sono lasciati andare a delle effusioni, convinti di non nessere visti.

Diletta Leotta e Loris Karius: passione e calcio

La conduttrice televisiva ed il calciatore si sono conosciuti a Londra un mese fa, ad una cena con amici comuni. Qualche giorno dopo lui è volato in Italia da lei. Le foto risalgono alla scorsa domenica, quando Karius, dopo la partita Tottenham Newcastle ha preso un volo privato per raggiungere Diletta. Il portiere tedesco, che da due anni è una riserva, vorrebbe tanto giocare in Italia.