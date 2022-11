Elodie, capezzolo in mostra e balletto misterioso per i fan: "Aiuto"

Elodie è tornata a far notizia e ad agitare i numerosi follower per un inaspettato incidente sexy che l'ha vista protagonista nelle scorse ore. Durante alcune Instagram stories la celebre cantante è andata per così dire 'fuori di seno', complice un top mini con delle audaci aperture che lasciavano in bella vista buona parte del seno fino ad intravedere il capezzolo (l'areola per l'esattezza). In una storia successiva la cantante è intenta ad ascoltare della musica dalle cuffie e a ballare sensualmente: il messaggio in sovrimpressione ("Aiuto" con emoticon della faccina "sciolta") ha subito fatto pensare ad un nuovo singolo, o almeno questo è quello che sperano i fan.