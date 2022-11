Ilary Blasi volta le spalle a Totti. E dopo i Rolex..

Totti, Ilary e il centro sportivo

Nonostante i buoni propositi, la separazione tra Totti e Ilary non sta andando nel migliore dei modi. La coppia al momento pare non abbia ancora trovato un accordo per fare la consensuale ed evitare quindi la separazione giudiziale. Nel mentre, i due si sono già visti in tribunale ma per la restituzione delle borsette griffate della Blasi che l'ex calciatore aveva preso in ostaggio, dopo che Ilary era passata dalla cassetta di sicurezza in banca, portando via la collezione di Rolex che Totti afferma essere suoi. L'ex coppia ha però ora un nuovo oggetto del contendere, ovvero il centro sportivo fondato dal giallorosso e che porta proprio il suo nome. I rumors rifericono che Ilary voglia tenere il suo 90% delle quote. Nella società avevano lavorato anche il padre e la sorella della showgirl, poi licenziati dall'ex Capitano.