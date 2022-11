Totti, Ilary Blasi, le borse e la Spa. Caterina Balivo si schiera: "Genio"

Nuovo colpo di scena nella separazione più chiacchierata dell'anno, cioè quella tra Francesco Totti e Ilary Blas i . In attesa di un accordo per scongiurare la giudiziale, i due si sono già visti in aula per il caso del 'ratto delle borsette' sotratte dal giallorosso alla showgirl, dopo che quest'ultima aveva portato via dalla cassetta di sicurezza in banca la collezione di preziosi Rolex che l'ex calciatore afferma essere suoi. Nei giorni scorsi era circolata la notizia che 'Er Pupone' aveva resituito le borse griffate all'ormai ex partner, nella speranza forse di una conciliazione bonaria.

Totti e Ilary: il ritrovamento delle borse

Pare però che i fatti non siano andati esattamente così. Stando a quanto svelato da FqMagazine, le borsette griffate di Ilary Blasi non si sarebbero mai mosse dalla villa dell'Eur. La splendida dimora da 1.500 metri quadri sarebbe attualmente divisa tra i due ex coniugi: una parte occupata da Totti, l'altra dalla showgirl. Spazi rigorosamente off-limit. Le indiscrezioni riferiscono che la conduttrice dell'Isola dei Famosi durante lo scorso weekend avrebbe tentato di raggiungere la Spa della dimora, ma la porta non si sarebbe aperta. Dunque ha chiamato un fabbro per l'apertura, poi l'incredibile scoperta: parte delle sue scarpe e delle borse erano proprio lì.

Il commento di Caterina Balivo

Sull'incredibile vicenda, che rievoca in molti 'La guerra dei Roses', ha detto la sua anche Caterina Balivo, rivelando in una Intagram story che la notizia che l'aveva più colpita giovedì 3 novembre è stata: "Ilary che ha forzato con il fabbro la porta della spa in cui erano sequestrate le borse". Poi a commento la didascalia: "Genio". La conduttrice in quota La7 ha quindi scelto da quale parte schierarsi tra Totti e Ilary Blasi.