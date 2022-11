Wanda Nara e la foto con Maxi Lopez condivisa sui social: i dettagli

Wanda Nara e Maxi Lopez insieme

Valentino Lopez, figlio della Nara e dell'ex calciatore, ha condiviso uno scatto su Instagram dove si vede la manager insieme ai suoi cinque figli ed il primo marito. Il debutto del figlio nella squadra di calcio turca ha portato Maxi a recarsi a Istanbul, da qui la decisione di immortalare l'evento in una foto di famiglia, che sancisce così la fine di anni di aspri scontri tra i due. L'immagine è stata condivisa anche da Wanda nel suo account Instagram. Stando alle dichiarazioni rese dall'imprenditrice a Verissimo, al momento la situazione con Icardi è in stallo. I due sono separati e la Nara sembra proprio non voler tornare insieme, anche se ha ammesso che nel futuro non si può mai sapere.