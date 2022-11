Iene, scontro Selvaggia Lucarelli-Ludmilla Radchenko: "Mer** su mio marito"

La storia

Un ragazzo 24enne si era innamorato di una finta ventenne conosciuta virtualmente dietro la quale, in realtà, si celava un uomo di 64 anni. Scoperto il raggiro (noto con il termine di "catfishing") il 24enne Daniele si è tolto la vita. Il 64enne Roberto era stato condannato ad una multa, senza però essere ritenuto colpevole del suicidio. Le Iene a questo punto si sono attivate per incontrare Roberto per strada e chiedergli spiegazioni. Il servizio è andato in onda ed il 64enne, ormai screditato pubblicamente, si è suicidato proprio come la vittima del suo raggiro. Ci sono indagini in corso.

La denuncia di Selvaggia Lucarelli

Le modalità del servizio dell'inviato Matteo Viviani non vanno giù a Selvaggia Lucarelli che condanna anche sui social l'operato del programma tv definendo l'operazione "agghiacciante" e "volta soltanto ad alimentare il senso di vergogna" di Roberto, spinto al suicidio dalla gogna mediatica. Per la giornalista dunque, "le Iene sono un programma socialmente pericoloso" e i precedenti di Viviani (la Lucarelli cita altri casi finiti tragicamente) sono lì a testimoniarlo.

Il botta e risposta social con Ludmilla Radchenko

A questo punto entra in scena la moglie di Matteo Viviani, Ludmilla Radchenko, che scrive una "lettera aperta" su Instagram che riportiamo integralmente: "Cara Selvaggia Lucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di M su mio marito vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu VIVI di questo, altrimenti il tuo “personaggio squallido” non avrebbe nessun senso. Ma veramente, chi sei, tu? Buah (emoticon della cacca). Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il culo e VA a fare indagini, si impegna salvare le PERSONE, vite in difficoltà (vi ricordate tutti Alice, Marica, Camilla, Natan), fa beneficenza, spende il suo TEMPO personale per dargli il supporto. Lui è l'uomo più corretto e affidabile di questa terra. Poi nessuno loda il “bene” e tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto. Blu Whale? Ci sei andata in fondo oltre a stare a casa affondata nella tua cattiveria e veleno, digitando i tasti? Tu, che sei la “regina della Tv- spazzatura”, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare merda. Perché se non lo facessi saresti INUTILE oltre a DISOCCUPATA. Alla prossima puntata. #tvspazzatura #giornalismo #inutile #cattiveria #veleno".

La replica di Selvaggia Lucarelli non tarda ad arrivare ed è, come al solito, pungente: "Ciao Ludmilla, ma se sono tutte queste cose brutte (magari lo deciderà un giudice eh), perché mi inviti alle tue mostre dicendomi che avresti piacere al di là degli scontri con tuo marito?".

Il botta e risposta continua con la Radchenko: "Infatti ora ti cancello dal mio elenco! Il veleno non sta bene nel mio mondo dei colori".

E poi ancora la Lucarelli: "Non ero in un elenco, era un messaggio personalizzato. Deciditi. O sono una da volere ai tuoi eventi tanto da procurarti il mio numero o sono il male".