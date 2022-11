Wanda Nara e Icardi, prove di riconciliazione: gli indizi social

Wanda Nara e Icardi: location da sogno per la riconciliazione

Non è la prma volta che l'ex ballerina per una notte di Ballando con le Stelle 2022 e il calciatore trascorrono delle vacanze in questo angolo di paradiso, dove una notte costa circa un milione e mezzo di pesos (circa 6mila euro) e si può godere oltre che di una vista senza pari sul mare cristallino, anche di una piscina privata. Tra le comodità di cui si può beneficiare anche di ampie terrazze e amache sull'acqua, ma anche idromassaggio all'aperto, bagni turchi e un ampio bagno con vasca per due persone.