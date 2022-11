Totti-Ilary Blasi, nuovo capitolo: "La scuola calcio è mia". Cosa c'è di vero

Francesco Totti risponde con una nota alle recenti indiscrezioni che attribuivano alla famiglia di Ilary Blasi la proprietà del circolo sportivo. La querelle giudiziaria tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola dei Famosi continua a catalizzare l'attenzione del gossip e non solo. In questi ultimi giorni l'ormai celebre ex coppia ha incominciato il round più delicato in aula. Tra le diverse voci (oltre ai Rolex e le borsette griffate) da definire, anche quella del centro sportivo legato al giallorosso.