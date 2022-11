Totti e Noemi alla ricerca del cagnolino di Cristian: l'indiscrezione

Francesco Totti non ha pace. Mentre gli avvocati sono alla ricerca di un accordo di separazione con Ilary Blasi, il giallorosso ora è alla ricerca del cagnolino del figlio Cristian regalatogli qualche giorno fa da Noemi Bocchi in occasione del suo 17esimo compleanno. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito Dagospia dove si legge: " Dov'è finito il cucciolo? Ah saperlo ".

Totti e il gatto Alfio

Non è la prima volta che in casa Totti si smarrisce qualche animale. Lo scorso mese di agosto Ilary Blasi ha perfino condiviso un appello sul suo account Instagram per ritrovare il gatto Alfio, che si era smarrito a Sabaudia. Grazie al tam tam mediatico, il felino è stato poi ritrovato nelle ore successive all'annuncio.