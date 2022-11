Wanda Nara-Icardi, la verità sul divorzio: il tradimento, LGante e il calcio

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista a Vanity Fair dove ha parlato anche della sua situazione sentimentale e della separazione da Mauro Icardi, rivelando per la prima volta come stanno davvero le cose. A che punto sono le carte del divorzio? La manager ha replicato: "Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l'atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: "Fermiamoci". Poi sono partita per l'Argentina".