Diletta in bikini per le vie di Miami con la bici: chi è quello che sbuca dietro?

Anche Diletta Leotta ha approfittato della pausa Mondiale per godersi le vacanze al mare. La conduttrice ha scelto Miami come meta per rilassarsi. Ma è da sola o in dolce compagnia? Dall'ultimo video postato dalla Leotta sui social sembrerebbe esserci proprio il suo nuovo fidanzato...Karius. Il gossip della love story tra Diletta e il portiere impazza già da un po' e la coppia è stata anche paparazzata per le vie di Milano e Londra. Finora però non è stato pubblicato nessuno scatto di coppia, se non questo mini video dove la Leotta passeggia in sella alla sua bici e dietro si vede di sfuggita un uomo che però sembra proprio assomigliare a Karius.