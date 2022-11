Wanda Nara e Icardi, mistero Maldive: foto ambigue e indizi contrastanti

Le parole di Mauro Icardi

Rispondendo ad alcune domande dei follower, il calciatore ha spiegato perché di nuovo un viaggio alle Maldive: "È uno dei nostri luoghi preferiti nel mondo, per disconnettersi dalla routine e poter ricaricare le energie". Poi a chi gli ha chiesto se fosse solo alle Maldive ha replicato con una emoji con il dito che indica il no. A corredo l'immagine di parte di una figura femminile sdraiata su un lettino posto all'esterno della camera d'albergo. Chi sarà la donna che accompagna Icardi in questo viaggio? Si tratta di Wanda Nara? A chi gli ha invece chiesto se è felice, Icardi ha replicato: "Ho tutto quello che mi dà felicità. Sono fortunato e molto felice". E pensare che fino a qualche settimana fa Mauro definiva la sua ex come "lo zimbello del mondo".