Nozze Cecilia Rodriguez-Moser: Belen e De Martino testimoni a sorpresa

Cecilia e Ignazio non avrebbero alcun dubbio sui testimoni delle loro nozze. A stargli vicino nel giorno più importante del loro amore, saranno la sorella Belen Rodriguez ed il cognato Stefano De Martino . La stessa showgirl argentina lo aveva chiesto chiaramente su Instagram: "Sono tanto felice per voi. Evitate di farlo a luglio che si crepa", poi aveva aggiunto: "Io voglio essere la testimone e lanciare i petali". I rumors più accreditati forniscono ulteriori dettagli: Santiago e Luna Marì faranno rispettivamente da pagetto e da damigella per portare le fedi.

La reazione di Francesco Moser

La location per le nozze pare sarà una romantica chiesetta in Trentino, immersa nella natura. Se la data è ancora top secret, è invece nota la reazione di Francesco Moser, padre dello sposo, che ha dichiarato a Diva e Donna: "Ne ho preso atto, mica posso dire si o no. Io non posso fare altro che guardare. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restarlo tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene".