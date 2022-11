Totti e Noemi, baci sul red carpet dei Globe Soccer Awards

Francesco Totti e Noemi Bocchi mano nella mano al Globe Soccer Awards di Dubai, dove il Pupone ha presenziato come Ambassador. L'ex Capitano della Roma, dopo la separazione da Ilary Blasi, è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, non nascondendosi più. Per l'ex numero 10 della Roma e la flower design si tratta del primo viaggio ufficiale come coppia, insieme sono apparsi elegantissimi sul red carpet, dove non sono mancati gesti affettuosi, attestanti l'amore tra i due.