Totti e Noemi a Dubai, Ilary Blasi fugge negli USA dove andava con Francesco...

Ilary Blasi lascia l'Italia per volare alla volta degli Usa. Mentre Totti e Noemi Bocchi hanno sfilato per la prima volta insieme sul red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai, la conduttrice Mediaset ha deciso di volare il più lontano possibile, scegliendo di passare qualche giorno di relax e divertimento a New York .

Ilary Blasi, dopo il tribunale il viaggio a New York

A rivelarlo è stata l'ex Letterina, che nelle scorse ore ha condiviso alcune Instagram stories che la ritraggono con alle spalle lo spettacolare skyline della Grande Mela di sera. In aggiunta uno scatto del suo ristorante preferito, dove non manca mai di andare quando si trova a New York, un luogo caro dove andava anche con l'ex Capitano della Roma. Lo scorso 11 novembre Totti e Ilary Blasi si sono confrontati in tribunale per la prima volta per la questione dei Rolex e delle borsette. La showgirl avrebbe affermato in aula di aver preso i 4 preziosi orologi dalla cassetta di sicurezza in banca perché un regalo dell'ex Capitano per lei ed i figli.