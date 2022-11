Totti, Ilary Blasi e il Vaffa a San Valentino: il clamoroso retroscena

Alla burrascosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi va aggiunto un nuovo capitolo. Mentre l'ex calciatore e Noemi Bocchi hanno sfilato sul red carpet del Globe Soccer Awards di Dubai e la showgirl si è concessa una breve vacanza a New York, da ore sta circolando sui social un vecchio video condiviso dalla showgirl nel 2021, che riletto alla luce dei nuovi sviluppi della loro storia, in qualche senso anticipa la crisi della coppia, iniziata nell'inverno dello stesso anno. Periodo in cui l'ex Capitano avrebbe anche conosciuto la sua nuova compagna.