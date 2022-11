Il bracciale di Noemi e l’anello regalato da Totti: spuntano i prezzi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sul red carpet ai Globe Soccer Awards di Dubai hanno catalizzato l'attenzione del gossip internazionale. Prima presenza di coppia ad un evento pubblico di tale portata, durante il quale il look della nuova compagna del giallorosso è stato attenzionato anche dal settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha zoomato sull' anello di diamante da ben cinque carati indossato dalla flower design.

Totti e l'anello di Noemi: quando è stato comprato?

"L'anello è apparso su una storia Instagram della Bocchi. Dal tag siamo risaliti alla catena di negozi in cui l'anello sarebbe stato acquistato", ha raccontato la rivista, che aggiunge dei dettagli riguardanti la gioielleria, lo stesso negozio, in cui il Capitano andava a comprare i regali a Ilary Blasi. Stando ad una testimonianza del settimanale: "L'ordine dell'anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti" per l'inizio della storia con Noemi.

I gioielli di Noemi Bocchi a Dubai

Mentre in tanti si domandano quindi se la relazione dell'ex calciatore con Bocchi sia iniziata prima oppure quell'anello era per Ilary, altrettanti sono incuriositi dal costo complessivo del look che Noemi ha sfoggiato sul red carpet a Dubai: l'abito nero elegantissimo di Yves Saint Laurent pare abbia un costo da 3.500 euro, mentre il bracciale Cartier si aggira sugli 8 mila e il collier invece ha un valore ancora ignoto.