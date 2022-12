Haaland fidanzato con una calciatrice: ecco chi è Isabel

Come sta trascorrendo la pausa mondiale Erling Haaland? In vacanza, ma non da solo, bensì con una bellissima ragazza. L'attaccante del Manchester City è stato pizzicato a Marbella, dove non molto fa ha acquistato una strepitosa villa di circa 2 mila metri quadri. Secondo quanto riportato dal Sun, il norvegese avrebbe trovato l'amore: la fortunata si chiama Isabel Haugseng Johansen, ha 18 anni ed è una calciatrice del Bryne.